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Купить вилла с видом на море в Стамбул, Турция

Бююкчекмедже
4
Бейликдюзю
2
Стамбул
2
Зейтинбурну
1
Санджактепе
1
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6 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 7 ванных комнат 510 м² Количество этажей 4
€ 1,400,000
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
Вилла 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Вилла 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Вилла 7 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 353 м² 1/1 Этаж
€ 1,549,700
Люксовая вилла 5+2 в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, МармараПроект состоит из 64 вилл ра…
Вилла 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 572 м² 1/2 Этаж
€ 2,797,100
Вилла 5+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…
Вилла 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 533 м² 1/2 Этаж
€ 2,238,800
Вилла 4+1 в роскошном новом комплексе на берегу моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, С…

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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