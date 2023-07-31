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Виллы с видом на горы в Стамбул, Турция

Бююкчекмедже
15
Бейликдюзю
6
Bahcelievler Mahallesi
3
Zekeriyakoey Mahallesi
3
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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Пендик, Турция
Вилла 6 спален
Пендик, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Роскошный Дом Недалеко от Леса Айдос в Стамбуле, Курткёй. Продается дом в Стамбуле вдали от …
€ 755,000
Вилла 3 спальни в Bozhane Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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