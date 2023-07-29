Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Турция
  4. Мраморноморский регион
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Стамбул, Турция

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
Роскошная квартира 3+1 с правом на получение гражданства у берега моря в ŞekerhaneРайон: Ант…
€ 211,064
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 6/6
Квартира 2+1 в элитном охраняемом комплексе с мебелью в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, Джик…
€ 300,767
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
Уютная квартира в Kestel Toprak River 2+1Район: Анталья, Аланья, КестелKestel Toprak River с…
€ 168,851
Квартира 4 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 4
Площадь 246 м²
В Marine Sunset есть все необходимое, чтобы быть счастливым с семьей, делиться прекрасными в…
€ 1,994,850
Пентхаус 2 спальни в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Современные Квартиры в 2 км от Пляжа в Каргыджаке, Алания Квартиры расположены в Каргыджаке …
€ 280,000
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Уютная квартира 2+1 с мебелью Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до моря: 800Мебли…
€ 200,511
Квартира 3 комнаты в Koyunlar, Турция
Квартира 3 комнаты
Koyunlar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Ультрасовременная резиденция с отельной инфраструктурой. Анталия. Представляем вашему внима…
€ 223,916
Квартира 1 спальня в Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
Проект состоит из квартир и пентхаусов, расположенных на Оба –одном из элитных районов…
€ 110,627
Квартира 1 спальня в Алания, Турция
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/5
Не упустите прекрасную возможность приобрести квартиру «под ключ» в центре Каргы…
€ 127,271
Квартира 3 комнаты в Каракокали, Турция
Квартира 3 комнаты
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 4/4
Роскошная квартира в ТосмуреРайон: Анталья, Аланья, ТосмурРасстояние до моря: 350Квартира 2+…
€ 158,298
Квартира 1 спальня в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Купить Недвижимость в Бахчешехире, Стамбул с Видом на Озеро Купить недвижимость в быстро рас…
€ 120,000
Пентхаус 7 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 7 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Этаж 4
Двухуровневый пентхаус 6+1 в районе Джикджилли расположен на 10 и 11 этажах одиннадцатиэтажн…
€ 577,500

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти