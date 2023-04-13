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Турция
Мраморноморский регион
Купить недвижимость с бассейном в Стамбул, Турция
Evliya Celebi Mahallesi
4
Harbiye Mahallesi
4
Postane Mahallesi
4
Rami Cuma Mahallesi
4
Resadiye Mahallesi
4
Бююкчекмедже
4
Гюнгёрен
4
Пендик
4
Силиври
4
Goektuerk Merkez Mahallesi
3
Piyalepasa Mahallesi
3
Бахчелиэвлер
3
Газиосманпаша
3
Esentepe Mahallesi
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Бейкоз
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Бейоглу
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248 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
1 Этаж
€ 152,700
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
134 м²
12 Этаж
€ 290,000
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
181 м²
23/23 Этаж
€ 822,000
Дуплекс 3+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ста…
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
226 м²
23/23 Этаж
€ 1,110,800
Пентхаус 5+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ст…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
90 м²
2/2 Этаж
€ 241,900
Просторная квартира 1+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
114 м²
5/5 Этаж
€ 320,900
Просторная квартира 2+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
78 м²
3/3 Этаж
€ 562,100
Шикарные апартаменты 1+1 в ŞişliРайон: Стамбул, Шишли Лучшее местоположение, изумительный ви…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
117 м²
5/5 Этаж
€ 936,800
Прекрасные апартаменты 2+1 в ŞişliРайон: Стамбул, ШишлиЛучшее местоположение, изумительный в…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
192 м²
7/7 Этаж
€ 1,873,500
Замечательные апартаменты 3+1 в ŞişliРайон: Стамбул, ШишлиЛучшее местоположение, изумительны…
Квартира 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
226 м²
10/10 Этаж
€ 2,325,900
Роскошные апартаменты 5+1 в ŞişliРайон: Стамбул, ШишлиЛучшее местоположение, изумительный ви…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
114 м²
5/5 Этаж
€ 270,000
Прекрасные апартаменты 2+1 в GaziosmanpaşaРайон: Стамбул, ГазиосманпашаРазвитая внешняя инфр…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
139 м²
10/10 Этаж
€ 335,000
Шикарные апартаменты 3+1 в GaziosmanpaşaРайон: Стамбул, ГазиосманпашаРазвитая внешняя инфрас…
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 502,000
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса общей площадью 224 тыс. м2, состоящего …
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
137 м²
2/2 Этаж
€ 316,000
Просторная квартира 2+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 4 комнаты
Эсеньюрт, Турция
4 Количество комнат
146 м²
3/3 Этаж
€ 385,100
Просторная квартира 3+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
105 м²
2/2 Этаж
€ 183,700
Квартира 2+1 для инвестиций в будущее в строящемся жилом комплексе рядом с Мраморным морем в…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
115 м²
3/3 Этаж
€ 198,000
Квартира 3+1 для инвестиций в будущее в строящемся жилом комплексе рядом с Мраморным морем в…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
127 м²
5/5 Этаж
€ 266,600
Квартира 2+1 в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в Стамбуле…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
40 м²
2/2 Этаж
€ 177,800
Квартира 1+1 в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в Стамбуле…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
78 м²
5/5 Этаж
€ 255,200
Новая квартира 1+1 в идеальном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, КарталКрупнейший проект р…
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
3 Количество комнат
104 м²
3/3 Этаж
€ 262,300
Просторные апартаменты 2+1 в новом жилом комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район:…
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
4 Количество комнат
141 м²
3/3 Этаж
€ 346,600
Шикарная квартира 3+1 в экологичном комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
52 м²
3/3 Этаж
€ 66,700
Уютная квартира 1+1 в экологичном комплексе в Esenyurt. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
90 м²
3/3 Этаж
€ 130,900
Просторная квартира 2+1 в современном комплексе в Esenyurt. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: …
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат
250 м²
3/3 Этаж
€ 1,074,900
Невероятный пентхаус 5+2 в элитном комплексе в самом успешном районе Maltepe. Подходит для Г…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
157 м²
1/1 Этаж
€ 629,500
Просторная квартира 3+1 в современном Maltepe. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамбул, Малт…
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
255 м²
3/3 Этаж
€ 1,193,300
Шикарный пентхаус 4+1 в прекрасном семейном комплексе в Maltepe. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Ра…
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
255 м²
3/3 Этаж
€ 1,052,000
Роскошная двухуровневая квартира 4+2 с двумя гостиными в модном Maltepe. Подходит для ГРАЖДА…
Вилла 9 комнат
Мраморноморский регион, Турция
9 Количество комнат
470 м²
1/3 Этаж
€ 1,277,700
Новая роскошная вилла 7+2 в центре динамичного BeylikdüzüРайон: Стамбул, Бейликдюзю, Дереагз…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
80 м²
1/1 Этаж
€ 313,000
Уютные и комфортные апартаменты 1+1 в сердце СтамбулаРайон: Стамбул, ШишлиЭтот проект, распо…
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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
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