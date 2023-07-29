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Квартиры-студии с видом на море в Стамбул, Турция

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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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