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Квартиры-студии с видом на горы в Стамбул, Турция

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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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