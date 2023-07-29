ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1863
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Турции
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Турция
Мраморноморский регион
Студии
Квартиры-студии с видом на горы в Стамбул, Турция
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
4
2
110 м²
1
Представляем вам новый проект в районе Авсаллар. Проект будет состоять из одного 8-ми этажно…
€ 140,750
Рекомендовать
Дуплекс
Авсаллар, Турция
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар. В жилом комплексе пр…
€ 300,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2
70 м²
2/2
Уютная Мебелированная Квартира 1+1 у моря район ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до…
€ 110,811
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Sekerhane Mahallesi, Турция
3
100 м²
1/1
Квартира 2+1 в центре Алании.Район: Анталья, АланьяКвартира 2+1 в района сахарного завода в …
€ 116,085
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Аланья, Турция
5
3
210 м²
7
Прекрасная Квартира в двух уровнях - пентхаус, 4+1, 210 квм. Кухня + салон (американская пла…
€ 83,519
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2
1
60 м²
4
В элитном районе Каргыджак на продажу выставлена роскошная квартира планировки 1+1, располож…
€ 176,000
Рекомендовать
Квартира
Akarca, Турция
Выставлена на продажу квартира в Тюрклере.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 85 м2, расс…
€ 260,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Бодрум, Турция
4
3
206 м²
1/2
Комплекс Velux Yalıkavak расположен на первой береговой линии в живописной бухте и занимает …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Турция, Турция
2
1
55 м²
4/5
Представляем Вашему вниманию меблированную квартиру 1+1 в уютном жилом комплексе с…
€ 159,416
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
2
50 м²
1/5
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
€ 203,121
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3
1
105 м²
Новый инвестиционный комплекс в Махмутларе Представляем Вашему вниманию новый инвестиционны…
€ 223,916
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
1
1
90 м²
Очаровательная квартира на продажу в Алании расположена в центральной части города, где соср…
Цена по запросу
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL