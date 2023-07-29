ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1863
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Турции
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Турция
Мраморноморский регион
Студии
Квартиры-студии возле озера в Стамбул, Турция
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Каракокали, Турция
2
1
47 м²
The project is located in one of the best areas of Alanya - Oba and is our new high quality …
€ 150,131
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ciplakli, Турция
2
1
47 м²
2
Новый комплекс в Оба Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфраструкту…
€ 129,374
Рекомендовать
Дуплекс 6 спален
Ускюдар, Турция
8
3
325 м²
6
Квартиры с Уникальным Видом на Море в Стамбуле, Ускюдар. Квартиры с видом на море расположен…
€ 949,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
2
1
78 м²
1/15
КАЖДЫЙ МОМЕНТ ПОЛОН ЖИЗНИ - ЦВЕТА ЖИЗНИ КВАРТИРА 2+1 (ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ - 120М2, ЖИЛАЯ ПЛОЩАД…
€ 70,446
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
2
85 м²
1/1
Просторная квартира 1+1 с мебелью в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, ДжикджиллиДом построен 1…
€ 105,532
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3
72 м²
3/3
Замечательная Квартира 2+1 в Oba в строящемся домеРайон: Анталья, Аланья, ОбаВсе необходимое…
€ 177,486
Рекомендовать
Квартира 5 спален
Тузла, Турция
1
2
186 м²
Представьте, что вы просыпаетесь, в то время как панорамы - это приглашение начать день с ун…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3
120 м²
3/3
Светлая Квартира 2+1 в Mahmutlar у моря с теплым поломРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасст…
€ 118,196
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Махмутлар центр, Турция
1
1
53 м²
Инвестирование в эти объекты недвижимости для продажи в Алании - отличный способ обеспечить …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3
110 м²
2/2
Квартира 2+1 с американской кухней в центре Алании в районе BüyükhasbahçeРайон: Анталья, Ала…
€ 106,875
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
3
74 м²
4/4
Жизнь в саду 2+1 с видом на горы и мореРайон: Анталья, АланьяМы строим для вас комфортный и …
€ 163,575
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
1
223 м²
Новая элитная резиденция в Нишанташи Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собств…
€ 2,330,419
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL