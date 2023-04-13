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Турция
Мраморноморский регион
Купить недвижимость с видом на море в Стамбул, Турция
Harbiye Mahallesi
4
Postane Mahallesi
4
Rami Cuma Mahallesi
4
Resadiye Mahallesi
4
Goektuerk Merkez Mahallesi
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Piyalepasa Mahallesi
3
Бахчелиэвлер
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Бейоглу
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Hueseyinaga Mahallesi
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Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi
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231 объект найдено
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Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
4/4 Этаж
€ 642,000
Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собственной полной инфр…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
270 м²
Количество этажей 6
€ 920,799
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
95 м²
Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
2/4 Этаж
€ 218,233
Описание объекта Проект расположен в районе Гурпинар на европейской стороне Бейликдюзю…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
113 м²
Количество этажей 12
€ 367,525
Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турци…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
90 м²
Количество этажей 7
€ 382,450
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат
109 м²
Количество этажей 33
€ 306,156
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
Квартира 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат
590 м²
Количество этажей 3
€ 3,084,031
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция Предлагают…
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
81 м²
Количество этажей 29
€ 242,154
Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры с большими бал…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 40
€ 984,942
Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула,…
Квартира 2 спальни
Аташехир, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
258 м²
17/44 Этаж
€ 1,072,000
Представленный вариант - 2-комнатная квартира на 17 этаже. Окно от пола до потолка, прекрасн…
Дом 4 спальни
Авджылар, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 19
€ 545,823
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты: прогулочное пространство,&…
Дом 3 спальни
Авджылар, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
169 м²
Количество этажей 19
€ 427,170
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты: прогулочное пространство,&…
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
257 м²
€ 479,905
Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагае…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
€ 189,768
Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагае…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
140 м²
€ 454,653
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
€ 284,158
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 238,693
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
187 м²
€ 501,028
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 501,028
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
€ 210,959
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
Вилла 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат
7 ванных комнат
510 м²
Количество этажей 4
€ 1,400,000
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Дом 4 спальни
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
256 м²
€ 869,660
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 3 спальни
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
157 м²
€ 724,808
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
€ 509,120
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 1 спальня
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 268,973
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 343,718
📌 Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним и…
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