Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Турция
  4. Мраморноморский регион
  5. Комнаты

Количество комнат с видом на море в Стамбул, Турция

Комната В архив
Очистить
1 объект найдено
Комната 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Комната 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
€ 108,780

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти