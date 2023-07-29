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Пентхаусы с видом на море в Стамбул, Турция
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17 объектов найдено
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Пентхаус 1 спальня
Бейоглу, Турция
2
1
70 м²
6/6
Spacious 1+1 Flat for Sale in Beyoğlu, Firüzağa Mahallesi (Available for AIRBNB Use) …
€ 250,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
7
5
363 м²
4
Квартиры в Стамбуле Вблизи Связующей Дороги с Шоссе ТЕМ в Эсеньюрте. Просторные квартиры нах…
€ 716,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Бейоглу, Турция
4
2
243 м²
9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€ 1,200,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Картал, Турция
5
3
289 м²
Квартиры Под Ключ в Идеальном Месте Стамбула. Квартиры с великолепным видом на море и остров…
€ 799,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5
4
255 м²
16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€ 983,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
7
4
250 м²
16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€ 946,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4
2
285 м²
21
Недвижимость с Видом на Море и Природу в Стамбуле, Картал. Элитная недвижимость в Стамбуле, …
€ 867,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5
2
228 м²
6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€ 538,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5
3
350 м²
12/12
Элитные Квартиры с Видом на Море в Джаддебостане, Стамбул. Элитная недвижимость находится в …
€ 2,590,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален
Малтепе, Турция
6
2
150 м²
9/9
Современная Квартира с Террасой в ЖК в Стамбуле, Малтепе. Недвижимость в Стамбуле находится …
€ 297,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5
2
350 м²
37
Квартиры в Благоустроенном Комплексе в Стамбуле, Картал. Квартиры расположены в районе Карта…
€ 944,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
7
4
595 м²
5
Просторные Квартиры с Видом на Босфор в Бешикташе, Стамбул. Роскошные квартиры с системой «у…
€ 5,805,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни
Ускюдар, Турция
5
2
311 м²
3
Квартиры с Видом на Море в ЖК в Ускюдаре, Стамбул. Квартиры расположены в жилом комплексе с …
€ 1,285,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Cihangir Mahallesi, Турция
4
2
128 м²
4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Босфор в Стамбуле, Бейоглу. Двухуровневая квартира с уникальны…
€ 1,060,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Фатих, Турция
4
140 м²
7/7
Квартира с Видом на Море Рядом с Голубой Мечетью в Фатихе. Квартира в Стамбуле находится в в…
€ 333,000
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Пентхаус 3 спальни
Сарыер, Турция
4
235 м²
4
Жилой комплекс с садом и бассейнами, в одном из самых престижных районов Стамбула, Турция Ж…
€ 2,197,000
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Пентхаус 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3
3
170 м²
€ 72,997
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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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