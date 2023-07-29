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Пентхаусы с видом на горы в Стамбул, Турция

Сарыер
4
Фатих
3
Пентхаус В архив
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2 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
€ 511,111
Пентхаус 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€ 72,997

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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