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Многоуровневые квартиры с бассейном в Стамбул, Турция

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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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