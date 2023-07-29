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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Стамбул, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
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5 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бакыркёй, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 0…
€ 420,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/19
О комплексе Цена продажи237 000 € Цена за кв.м.2 695 € Площадь87.91…
€ 234,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Эюпсултан, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/28
О комплексе 2+1 114 m2 РЕГИОН:ИСПАРТАКУЛЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОНЫ: ЦЕНТРАЛЬНОЕ…
€ 275,000
Многоуровневые квартиры в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры
Мраморноморский регион, Турция
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 8…
€ 262,885
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/18
Основные характеристики Цена продажи 449 000 € Цена за кв.м.6 164 € Пл…
€ 449,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
недорогая
элитная
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