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Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Купить недвижимость с видом на горы в Стамбул, Турция
Бакыркёй
6
Guemuessuyu Mahallesi
5
Piri Pasa Mahallesi
5
Малтепе
5
Санджактепе
5
Сарыер
5
Evliya Celebi Mahallesi
4
Harbiye Mahallesi
4
Postane Mahallesi
4
Rami Cuma Mahallesi
4
Resadiye Mahallesi
4
Бююкчекмедже
4
Гюнгёрен
4
Пендик
4
Силиври
4
Фатих
4
Goektuerk Merkez Mahallesi
3
Piyalepasa Mahallesi
3
Газиосманпаша
3
Esentepe Mahallesi
2
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58 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
9/10 Этаж
€ 512,693
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
199 м²
€ 876,143
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
143 м²
€ 619,557
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
€ 535,099
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
Дом 5 спален
Bozhane Mahallesi, Турция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
495 м²
€ 2,402,147
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
Дом 4 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
286 м²
€ 1,374,707
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
Дом
Мраморноморский регион, Турция
300 м²
Количество этажей 2
€ 485,000
Комплекс вилл в Силиври, подходящий для получения турецкого гражданства, с видом на море, на…
Дом 3 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
152 м²
€ 456,017
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
Дом
Картал, Турция
93 м²
€ 264,608
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содерж…
Дом 1 спальня
Картал, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
€ 171,404
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
Квартира 2 спальни
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 4
€ 622,875
ЧУВСТВУЙТЕ КАЧЕСТВО, ПОРОДИТЕ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЛГРАДНЫХ ЛЕСОВ, ЖИВУ В НИЗКОЙ МАГАЗИОННОЙ АРХИ…
Квартира 1 спальня
Бейликдюзю, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
Цена по запросу
Один из самых прибыльных объектов недвижимости ждет новых инвесторов в одном из самых знаков…
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
Цена по запросу
Квартиры для продажи в Стамбуле предлагаются в конфигурации с 2 и 3 спальнями среди оживленн…
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
132 м²
10/25 Этаж
€ 500,000
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
Квартира 3 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
1/22 Этаж
€ 218,233
Новый проект расположен в районе Картал - Стамбул, на участке 5800м2, с видом на море , горо…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
10/20 Этаж
€ 500,118
КВАРТИРА НА УЧАСТКЕ В СУАДИЕ 140 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕТО ГОСТИНАЯ КУХНЯ СПАЛЬНЯ ФРАНЦУСКИЙ БА…
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
221 м²
1/1 Этаж
€ 1,347,000
современная квартира 4+1 в комплексе премиум класса Район: Стамбул, МалтепеСовременный проек…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
72 м²
1/1 Этаж
€ 414,100
современная квартира 1+1 в новом проекте Район: Стамбул, МалтепеСовременный проект премиум-к…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
104 м²
1/1 Этаж
€ 519,900
квартира 2+1 в Стамбуле в комплексе премиум-класса Район: Стамбул, МалтепеСовременный проект…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
149 м²
1/1 Этаж
€ 588,300
квартира 3+1 в новом объекте в Стамбуле Район: Стамбул, МалтепеСовременный проект премиум-кл…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
268 м²
3/3 Этаж
€ 1,327,400
Потрясающая квартира 3+1 в уникальном комплексеРайон: Стамбул, БейкозУникальный проект котор…
Квартира 2 спальни
Авджылар, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
Цена по запросу
Avcılar принимает новый и роскошный жилищный проект. Вы определенно не будете равнодуш…
Квартира 2 спальни
Кагытхане, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
Цена по запросу
You will be amazed by the housing project designed by considering the expectations and needs…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
132 м²
13/40 Этаж
Цена по запросу
With the sauna and steam room, you will be able to get rid of the stress of the day, enjoy t…
Квартира 2 спальни
Бешикташ, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
Цена по запросу
В Бешикташе проходит новый роскошный жилищный проект. Проект, основанный на огромной площади…
Квартира 1 спальня
Багджылар, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
Цена по запросу
You and İ know the best place in the world always will be our home. Have you traveled for a …
Квартира 2 спальни
Башакшехир, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
Цена по запросу
Basaksehir district is distinguished by high transport accessibility, well-established infra…
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 30
€ 300,000
The project is located in Kartal district in Asian side of Istanbul, which is one of the mos…
Квартира 1 спальня
Малтепе, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
2 м²
Цена по запросу
İ know that looking for a home abroad is a long and bureaucratic process. You are wrong. Let…
Дом 2 спальни
Prince Islands, Турция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 2
€ 253,000
В Стамбуле квартиры на продажу на островах принца находятся в экологическом месте. На остров…
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