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Особняки с видом на море в Стамбул, Турция

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни в Бешикташ, Турция
Особняк 4 спальни
Бешикташ, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 5
Исторический Особняк в Стамбуле Недалеко от Босфора. Особняк в Бешикташе, Арнавуткёй имеет с…
€ 2,110,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
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