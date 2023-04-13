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Купить дом с бассейном в Стамбул, Турция

Resadiye Mahallesi
4
Бююкчекмедже
4
Санджактепе
4
Ускюдар
4
Картал
3
Yayla Mahallesi
2
Авджылар
2
Башакшехир
2
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45 объектов найдено
Дуплекс 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 1 ванных комнат 134 м² 12 Этаж
€ 290,000
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
Дуплекс 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 181 м² 23/23 Этаж
€ 822,000
Дуплекс 3+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ста…
Дуплекс 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 226 м² 23/23 Этаж
€ 1,110,800
Пентхаус 5+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ст…
Дуплекс 7 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 250 м² 3/3 Этаж
€ 1,074,900
Невероятный пентхаус 5+2 в элитном комплексе в самом успешном районе Maltepe. Подходит для Г…
Дуплекс 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 1,193,300
Шикарный пентхаус 4+1 в прекрасном семейном комплексе в Maltepe. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Ра…
Дуплекс 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 1,052,000
Роскошная двухуровневая квартира 4+2 с двумя гостиными в модном Maltepe. Подходит для ГРАЖДА…
Вилла 9 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 9 комнат
Мраморноморский регион, Турция
9 Количество комнат 470 м² 1/3 Этаж
€ 1,277,700
Новая роскошная вилла 7+2 в центре динамичного BeylikdüzüРайон: Стамбул, Бейликдюзю, Дереагз…
Дуплекс 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 157 м² 4/4 Этаж
€ 558,500
Потрясающий и уютный дуплекс 2+1 в сердце СтамбулаРайон: Стамбул, ШишлиЭтот проект, располож…
Дуплекс 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 173 м² 6/6 Этаж
€ 538,200
Роскошный дуплекс 4+1 с видом на мореРайон: Стамбул, Картал, Якаджык ЕниНовый проект развива…
Дуплекс 5 комнатв Чекмекёй, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чекмекёй, Турция
5 Количество комнат 279 м² 1/1 Этаж
€ 1,556,300
Великолепный дуплекс 4+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИ…
Дуплекс 6 комнатв Чекмекёй, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чекмекёй, Турция
6 Количество комнат 328 м² 1/1 Этаж
€ 1,614,500
Замечательный дуплекс 5+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОД…
Дуплекс 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 170 м² 3/3 Этаж
€ 596,700
Шикарный дуплекс 3+1 с видом на мореРайон: Стамбул, Бейликдюзю, ЯкуплуРасстояние до моря: 30…
Дуплекс 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 210 м² 3/3 Этаж
€ 768,200
Роскошный дуплекс 4+1 у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, ЯкуплуРасстояние до моря:…
Дуплекс 7 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 363 м² 27/27 Этаж
€ 745,900
Пентхаус 6+1 в новом уникальном комплексе Стамбула с идеальным расположениемРайон: Стамбул, …
Дуплекс 4 комнатыв Bahcelievler Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Bahcelievler Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 267 м² 3/3 Этаж
€ 2,582,600
Роскошный, просторный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, СарыерКомплекс расположенный на …
Дуплекс 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 225 м² 1/1 Этаж
€ 949,600
Шикарный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЮмраниеЭтот комплекс разработан для поку…
Дуплекс 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 249 м² 1/1 Этаж
€ 1,061,700
Роскошный дуплекс 4+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЮмраниеЭтот комплекс разработан для пок…
Вилла 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 257 м² 1/3 Этаж
€ 1,549,600
Вилла 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедже, …
Вилла 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 263 м² 1/3 Этаж
€ 1,868,600
Вилла 4+1 в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кючюкчекмедже, …
Дуплекс 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 141 м² 3/3 Этаж
€ 279,500
Стильная двухуровневая квартира в райском комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Р…
Дуплекс 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 184 м² 3/3 Этаж
€ 367,800
Изящный дуплекс 3+1 в семейном комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамб…
Дуплекс 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 216 м² 3/3 Этаж
€ 401,400
Элитный дуплекс 4+1 в самом модном комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: С…
Дуплекс 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 171 м² 3/3 Этаж
€ 386,000
Изящная двухуровневая квартира 3+1 для спокойной семейной жизни в Küçükçekmece. Подходит дл…
Дуплекс 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 460 м² 3/3 Этаж
€ 677,300
Изящная двухуровневая квартира 4+2/5+2/7+2 в элитном комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГР…
Вилла 7 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 353 м² 1/1 Этаж
€ 1,549,700
Люксовая вилла 5+2 в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, МармараПроект состоит из 64 вилл ра…
Дуплекс 8 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 8 комнат
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат 260 м² 3/3 Этаж
€ 637,000
Пентхаус 7+1 для самых искушенных в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамбул, Бей…
Дуплекс 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 200 м² 3/3 Этаж
€ 505,900
Роскошные двухуровневые апартаменты 5+1 в самом современном комплексе. Подходит для ГРАЖДАНС…
Дуплекс 7 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 590,200
Элитный дуплекс 6+1 в красивейшем районе Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамбул…
Вилла 5 комнатв Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 5 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 225 м² 1/3 Этаж
€ 1,066,400
Вилла 4+1 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…
Вилла 6 комнатв Alibahadir Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Alibahadir Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 311 м² 1/3 Этаж
€ 1,611,900
Вилла 5+1 в уникальном эко комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейкоз, РиваПроект распо…

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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