Купить дом с бассейном в Стамбул, Турция

Дуплекс 4 комнаты Мраморноморский регион, Турция 4 Количество комнат 181 м² 23/23 Этаж

€ 822,000

Дуплекс 3+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ста…