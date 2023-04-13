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Купить дом с видом на море в Стамбул, Турция

Кадыкёй
6
Resadiye Mahallesi
4
Бююкчекмедже
4
Санджактепе
4
Ускюдар
4
Картал
3
Yayla Mahallesi
2
Авджылар
2
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60 объектов найдено
Дом 4 спальнив Авджылар, Турция
Дом 4 спальни
Авджылар, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 19
€ 545,823
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты:  прогулочное пространство,&…
Дом 3 спальнив Авджылар, Турция
Дом 3 спальни
Авджылар, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 169 м² Количество этажей 19
€ 427,170
- 56000 м2 с 80% ландшафтной площадью Социальные объекты:  прогулочное пространство,&…
Дом 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 257 м²
€ 479,905
Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагае…
Дом 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 189,768
Этот проект, который выделяется своим уникальным видом и современной архитектурой, предлагае…
Дом 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
€ 454,653
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 284,158
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 238,693
- Наслаждайтесь видом на море с семейной концепцией с большим и просторным балконом. -Семей…
Дом 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 187 м²
€ 501,028
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
Дом 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 501,028
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
Дом 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 210,959
A stylish investment that offers a 24/7 lively city environment, offering a variety of activ…
Вилла 5 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
7 Количество комнат 7 ванных комнат 510 м² Количество этажей 4
€ 1,400,000
Участок 10.700м2 Количество вилл 30 Магазин, 1 шт. Расположение Бююкчекмедже Остров и участ…
Вилла 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Вилла 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 681,980
Проект расположен между двумя главными дорогами, соединяющими две стороны Стамбула, E5 и …
Дом 4 спальнив Кадыкёй, Турция
Дом 4 спальни
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 256 м²
€ 869,660
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 3 спальнив Кадыкёй, Турция
Дом 3 спальни
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 157 м²
€ 724,808
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 2 спальнив Кадыкёй, Турция
Дом 2 спальни
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м²
€ 509,120
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 1 спальняв Кадыкёй, Турция
Дом 1 спальня
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 268,973
Стамбул, этот проект считается областью развития с его новыми резиденциями и инфраструктурой…
Дом 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 343,718
📌 Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним и…
Дом 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Дом 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 257,334
📌 Проект расположен в районе Малтепе анатолийской стороны Стамбула, который является одним и…
Дом 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 190 м²
€ 627,421
Уникальная инвестиция с 23 000 квадратных метров земли, 640 роскошных апартаментов и 22 роск…
Дом 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 354,629
Уникальная инвестиция с 23 000 квадратных метров земли, 640 роскошных апартаментов и 22 роск…
Дом 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 268,245
Уникальная инвестиция с 23 000 квадратных метров земли, 640 роскошных апартаментов и 22 роск…
Дом 6 спаленв Yayla Mahallesi, Турция
Дом 6 спален
Yayla Mahallesi, Турция
7 Количество комнат 6 ванных комнат 362 м² Количество этажей 4
€ 2,646,080
  -Эта квартира в форме 5,5 + 1. Эти виллы расположены на берегу моря в Тузле. Он…
Дом 5 спаленв Postane Mahallesi, Турция
Дом 5 спален
Postane Mahallesi, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 230 м²
€ 1,709,495
-Эта квартира в форме 4,5 + 1. -Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый, синий и …
Дом 4 спальнив Yayla Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни
Yayla Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 186 м²
€ 1,845,891
  -Эта квартира в форме 3,5 + 1. -Hıgh ceılıng spacıous и удобный ınterıor, белый…
Домв Мраморноморский регион, Турция
Дом
Мраморноморский регион, Турция
300 м² Количество этажей 2
€ 485,000
Комплекс вилл в Силиври, подходящий для получения турецкого гражданства, с видом на море, на…
Дом 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 204 м²
€ 1,503,420
Этот проект, расположенный в Кадыкёе, предлагает множество возможностей как для транспорта, …
Дом 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 225 м²
€ 446,987
  Зачем покупать этот проект: - Захватывающий вид на море Мармара - Семейные концептуа…
Дом 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м²
€ 324,271
  Зачем покупать этот проект: - Захватывающий вид на море Мармара - Семейные концептуа…
Дом 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 251,943
О комплексе Зачем покупать этот проект: - Захватывающий вид на море Мармара - Семейные конц…

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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