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Турция
Мраморноморский регион
Дома
Дома с видом на горы в Стамбул, Турция
Бююкчекмедже
25
Фатих
15
Ускюдар
8
Бейликдюзю
7
Resadiye Mahallesi
6
Башакшехир
6
Кадыкёй
6
Эюпсултан
6
Арнавуткёй
5
Зейтинбурну
5
Пендик
5
Шишли
5
Goektuerk Merkez Mahallesi
4
Кючюкчекмедже
4
Санджактепе
4
Cihangir Mahallesi
3
Mimarsinan Mahallesi
3
Авджылар
3
Картал
3
Чекмекёй
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16 объектов найдено
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Вилла 6 спален
Пендик, Турция
8
4
410 м²
3
Роскошный Дом Недалеко от Леса Айдос в Стамбуле, Курткёй. Продается дом в Стамбуле вдали от …
€ 744,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
5
2
4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize…
€ 690,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5
2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ 2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAK…
€ 220,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4
2
5
€ 220,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4
2
8
Eşyalı Satılık
€ 365,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4
3
199 м²
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
€ 873,439
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3
2
143 м²
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
€ 617,646
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3
2
122 м²
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
€ 533,448
Рекомендовать
Дом 5 спален
Bozhane Mahallesi, Турция
6
5
495 м²
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
€ 2,394,734
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
5
4
286 м²
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
€ 1,370,464
Рекомендовать
Дом
Мраморноморский регион, Турция
300 м²
2
Комплекс вилл в Силиври, подходящий для получения турецкого гражданства, с видом на море, на…
€ 485,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Картал, Турция
4
3
152 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€ 454,610
Рекомендовать
Дом
Картал, Турция
93 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содерж…
€ 263,792
Рекомендовать
Дом 1 спальня
Картал, Турция
2
1
84 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€ 170,875
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Prince Islands, Турция
3
1
100 м²
2
В Стамбуле квартиры на продажу на островах принца находятся в экологическом месте. На остров…
€ 253,000
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Вилла 3 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
4
2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
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