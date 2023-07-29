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Дома с видом на горы в Стамбул, Турция

Бююкчекмедже
25
Фатих
15
Ускюдар
8
Бейликдюзю
7
Resadiye Mahallesi
6
Башакшехир
6
Кадыкёй
6
Эюпсултан
6
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16 объектов найдено
Вилла 6 спален в Пендик, Турция
Вилла 6 спален
Пендик, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Роскошный Дом Недалеко от Леса Айдос в Стамбуле, Курткёй. Продается дом в Стамбуле вдали от …
€ 744,000
Дом 4 спальни в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize…
€ 690,000
Дом 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAK…
€ 220,000
Дом 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
€ 220,000
Дом 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 8
Eşyalı Satılık 
€ 365,000
Дом 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
€ 873,439
Дом 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
€ 617,646
Дом 2 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дом 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этот проект, который находится в центральном месте с точки зрения транспорта, выходит на пер…
€ 533,448
Дом 5 спален в Bozhane Mahallesi, Турция
Дом 5 спален
Bozhane Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 495 м²
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
€ 2,394,734
Дом 4 спальни в Bozhane Mahallesi, Турция
Дом 4 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из …
€ 1,370,464
Дом в Мраморноморский регион, Турция
Дом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в Силиври, подходящий для получения турецкого гражданства, с видом на море, на…
€ 485,000
Дом 3 спальни в Картал, Турция
Дом 3 спальни
Картал, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€ 454,610
Дом в Картал, Турция
Дом
Картал, Турция
Площадь 93 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содерж…
€ 263,792
Дом 1 спальня в Картал, Турция
Дом 1 спальня
Картал, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит 36…
€ 170,875
Дом 2 спальни в Prince Islands, Турция
Дом 2 спальни
Prince Islands, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
В Стамбуле квартиры на продажу на островах принца находятся в экологическом месте. На остров…
€ 253,000
Вилла 3 спальни в Bozhane Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни
Bozhane Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi …
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

виллы
особняки
дуплексы

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

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