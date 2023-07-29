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Ускюдар
7
Бююкчекмедже
5
Шишли
5
Эюпсултан
5
Арнавуткёй
4
Зейтинбурну
4
Кючюкчекмедже
4
Пендик
4
Cihangir Mahallesi
3
Goektuerk Merkez Mahallesi
3
Mimarsinan Mahallesi
3
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36 объектов найдено
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Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5
1
73 м²
1
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
€ 535,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5
1
134 м²
12
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
€ 290,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4
181 м²
23/23
Дуплекс 3+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ста…
€ 822,000
Рекомендовать
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6
226 м²
23/23
Пентхаус 5+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в СтамбулеРайон: Ст…
€ 1,110,800
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Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7
250 м²
3/3
Невероятный пентхаус 5+2 в элитном комплексе в самом успешном районе Maltepe. Подходит для Г…
€ 1,074,900
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5
255 м²
3/3
Шикарный пентхаус 4+1 в прекрасном семейном комплексе в Maltepe. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Ра…
€ 1,193,300
Рекомендовать
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6
255 м²
3/3
Роскошная двухуровневая квартира 4+2 с двумя гостиными в модном Maltepe. Подходит для ГРАЖДА…
€ 1,052,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
157 м²
4/4
Потрясающий и уютный дуплекс 2+1 в сердце СтамбулаРайон: Стамбул, ШишлиЭтот проект, располож…
€ 558,500
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5
173 м²
6/6
Роскошный дуплекс 4+1 с видом на мореРайон: Стамбул, Картал, Якаджык ЕниНовый проект развива…
€ 538,200
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Чекмекёй, Турция
5
279 м²
1/1
Великолепный дуплекс 4+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИ…
€ 1,556,300
Рекомендовать
Дуплекс 6 комнат
Чекмекёй, Турция
6
328 м²
1/1
Замечательный дуплекс 5+1 в Стамбуле в экологичном комплексеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОД…
€ 1,614,500
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4
170 м²
3/3
Шикарный дуплекс 3+1 с видом на мореРайон: Стамбул, Бейликдюзю, ЯкуплуРасстояние до моря: 30…
€ 596,700
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5
210 м²
3/3
Роскошный дуплекс 4+1 у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Бейликдюзю, ЯкуплуРасстояние до моря:…
€ 768,200
Рекомендовать
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7
363 м²
27/27
Пентхаус 6+1 в новом уникальном комплексе Стамбула с идеальным расположениемРайон: Стамбул, …
€ 745,900
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Bahcelievler Mahallesi, Турция
4
267 м²
3/3
Роскошный, просторный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, СарыерКомплекс расположенный на …
€ 2,582,600
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4
225 м²
1/1
Шикарный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЮмраниеЭтот комплекс разработан для поку…
€ 949,600
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5
249 м²
1/1
Роскошный дуплекс 4+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЮмраниеЭтот комплекс разработан для пок…
€ 1,061,700
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
141 м²
3/3
Стильная двухуровневая квартира в райском комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Р…
€ 279,500
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4
184 м²
3/3
Изящный дуплекс 3+1 в семейном комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамб…
€ 367,800
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5
216 м²
3/3
Элитный дуплекс 4+1 в самом модном комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: С…
€ 401,400
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4
171 м²
3/3
Изящная двухуровневая квартира 3+1 для спокойной семейной жизни в Küçükçekmece. Подходит дл…
€ 386,000
Рекомендовать
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6
460 м²
3/3
Изящная двухуровневая квартира 4+2/5+2/7+2 в элитном комплексе в Beylikdüzü. Подходит для ГР…
€ 677,300
Рекомендовать
Дуплекс 8 комнат
Мраморноморский регион, Турция
8
260 м²
3/3
Пентхаус 7+1 для самых искушенных в Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамбул, Бей…
€ 637,000
Рекомендовать
Дуплекс 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6
200 м²
3/3
Роскошные двухуровневые апартаменты 5+1 в самом современном комплексе. Подходит для ГРАЖДАНС…
€ 505,900
Рекомендовать
Дуплекс 7 комнат
Мраморноморский регион, Турция
7
255 м²
3/3
Элитный дуплекс 6+1 в красивейшем районе Beylikdüzü. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамбул…
€ 590,200
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5
311 м²
5/5
Дуплекс 4+1 в зеленом комплексе в районе Сарыер, СтамбулРайон: Стамбул, Сарыер, МеркезАпарта…
€ 1,586,300
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4
442 м²
39/39
Шикарный дуплекс 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ШишлиВ этом комплексе к вашим услугам&nb…
€ 4,050,100
Рекомендовать
Дуплекс 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5
587 м²
39/39
Шикарный пентхаус 4+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ШишлиВ этом комплексе к вашим услугам&n…
€ 5,311,200
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3
160 м²
5/5
Дуплекс 2+1 в зеленом комплексе в районе Сарыер, СтамбулРайон: Стамбул, Сарыер, МеркезАпарта…
€ 801,000
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Дуплекс 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4
243 м²
5/5
Дуплекс 3+1 в зеленом комплексе в районе Сарыер, СтамбулРайон: Стамбул, Сарыер, МеркезАпарта…
€ 1,219,500
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