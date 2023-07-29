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Дуплексы с видом на море в Стамбул, Турция

Ускюдар
7
Бююкчекмедже
5
Шишли
5
Эюпсултан
5
Арнавуткёй
4
Зейтинбурну
4
Кючюкчекмедже
4
Пендик
4
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75 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 12
Квартиры в Стамбуле в 2.5 км от Западной Пристани. Квартиры в Стамбуле расположены в центре …
€ 335,000
Дуплекс 2 спальни в Бейоглу, Турция
Дуплекс 2 спальни
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€ 880,000
Дуплекс 2 спальни в Merkez Mahallesi, Турция
Дуплекс 2 спальни
Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/9
Квартиры в Стамбуле в Нескольких Минутах от Шоссе Е-5. Новые квартиры в Турции находятся в А…
€ 370,000
Дуплекс 6 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 6
Квартиры в Ускюдаре с Видом на Босфор и Девичью Башню. Роскошные квартиры на продажу в Ускюд…
€ 1,235,000
Дуплекс 5 спален в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 5 спален
Бакыркёй, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 719 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€ 5,750,000
Дуплекс 4 спальни в Бакыркёй, Турция
Дуплекс 4 спальни
Бакыркёй, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 613 м²
Количество этажей 17
Готовая Недвижимость с Видом на Море в Бакыркёй, Стамбул. Квартиры на продажу в районе Бакыр…
€ 4,495,000
Дуплекс 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Инвестиций в Стамбуле Рядом с Побережьем. Квартиры в районе Бююкчекмедже недале…
€ 440,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Количество этажей 16
Квартиры в Стамбуле Рядом со Всеми Удобствами в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в цен…
€ 929,000
Дуплекс 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 561 м²
Количество этажей 10
Элитная Недвижимость с Бассейном в Стамбуле, Турция. Недвижимость люкс-класса в Стамбуле в Ш…
€ 7,905,000
Дуплекс 4 спальни в Tomtom Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни
Tomtom Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 5
Стильные Квартиры в Стамбуле, Бейоглу, Недалеко от Моря. Квартиры в итальянском стиле распол…
€ 1,035,000
Дуплекс 6 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€ 899,000
Дуплекс 7 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€ 714,000
Дуплекс 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€ 692,000
Дуплекс 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€ 503,000
Дуплекс 5 спален в Малтепе, Турция
Дуплекс 5 спален
Малтепе, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Шаговой Доступности от Побережья в Малтепе. Квартиры в Стамбуле находятся в шагов…
€ 500,000
Дуплекс 7 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Стамбуле в Комплексе Рядом с Пристанью. Недвижимость в Стамбуле находится в экскл…
€ 611,000
Дуплекс 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Стамбуле в Комплексе Рядом с Пристанью. Недвижимость в Стамбуле находится в экскл…
€ 452,000
Дуплекс 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Стамбуле в Комплексе Рядом с Пристанью. Недвижимость в Стамбуле находится в экскл…
€ 452,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Стамбуле в Комплексе Рядом с Пристанью. Недвижимость в Стамбуле находится в экскл…
€ 418,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 1/5
Квартиры с Видом на Море в Комплексе в Бююкчекмедже, Стамбул. Новые квартиры в Стамбуле нахо…
€ 506,000
Дуплекс 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры с видом на море подходят для инв…
€ 339,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Количество этажей 5
Квартиры с Видом на Море в Стамбуле, Бююкчекмедже. Квартиры с видом на море подходят для инв…
€ 339,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
Недвижимость в Проекте с Бассейном в Беликдюзю, Стамбул. Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул …
€ 337,000
Дуплекс 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 5
Недвижимость в Проекте с Бассейном в Беликдюзю, Стамбул. Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул …
€ 324,000
Дуплекс 7 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 7 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Проекте Рядом с Пристанью в Стамбуле, Бейликдюзю. Просторные квартиры расположены…
€ 561,000
Дуплекс 6 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Проекте Рядом с Пристанью в Стамбуле, Бейликдюзю. Просторные квартиры расположены…
€ 489,000
Дуплекс 5 спален в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Проекте Рядом с Пристанью в Стамбуле, Бейликдюзю. Просторные квартиры расположены…
€ 468,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Проекте Рядом с Пристанью в Стамбуле, Бейликдюзю. Просторные квартиры расположены…
€ 436,000
Дуплекс 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Проекте Рядом с Пристанью в Стамбуле, Бейликдюзю. Просторные квартиры расположены…
€ 390,000
Дуплекс 4 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Просторные и Светлые Квартиры в Стамбуле, Бейликдюзю. Квартиры в Стамбуле расположены в 2 км…
€ 387,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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