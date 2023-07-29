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Дуплексы с видом на горы в Стамбул, Турция

Ускюдар
7
Бююкчекмедже
5
Шишли
5
Эюпсултан
5
Арнавуткёй
4
Зейтинбурну
4
Кючюкчекмедже
4
Пендик
4
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Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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