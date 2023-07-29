ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1863
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Турции
Вилла
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Турция
Мраморноморский регион
Дуплексы
Дуплексы с видом на горы в Стамбул, Турция
Ускюдар
7
Бююкчекмедже
5
Шишли
5
Эюпсултан
5
Арнавуткёй
4
Зейтинбурну
4
Кючюкчекмедже
4
Пендик
4
Cihangir Mahallesi
3
Goektuerk Merkez Mahallesi
3
Mimarsinan Mahallesi
3
Чекмекёй
3
Показать больше
Показать меньше
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Demirtas, Турция
1
1
95 м²
The apartment for sale in Demirtaş has wonderfully combined a dynamic lifestyle, the lightne…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Yenimahalle, Турция
5
2
180 м²
11
Роскошные Квартиры Рядом с Метро в Анкаре, Енимахалле. Расположенные в одном из самых центра…
€ 126,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Алания, Турция
1
1
56 м²
Недвижимость на продажу в Алании умело сочетает в себе динамичный образ жизни, средиземномор…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Багджылар, Турция
2
1
Недорогие апартаменты для дома и офиса с роскошными удобства Апартаменты оформлены в разл…
€ 135,885
Рекомендовать
Квартира
Koyunlar, Турция
Комплекс состоит из 11 жилых блоков. Особенностью комплекса является большая зеленая зона с…
€ 172,500
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3
1
46 м²
1
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
€ 289,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
2
80 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€ 144,860
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2
45 м²
4/4
Заканчивается строительство современного комплекса в Оба, в котором предложены к…
€ 114,786
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Стамбул, Турция
1
3
292 м²
Зачем приобретать этот проект:- Захватывающий вид на Мраморное море- Семейные концептуальные…
€ 3,508,371
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3
110 м²
5/5
Пентхаус 2+1 в новом малоэтажном клубном доме в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРа…
€ 181,323
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Алания, Турция
1
2
108 м²
Переезжайте в блаженный и просторный дом в непосредственной близости от пляжей ( 900 м ) с у…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
4
119 м²
4/5
€ 300,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Стамбул, Турция
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL