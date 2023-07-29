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Кондо с видом на море в Стамбул, Турция

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 8/13
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
€ 2,935,000

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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