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Realting.com
Турция
Мраморноморский регион
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в Стамбул, Турция
Эсеньюрт
42
Кадыкёй
31
Чекмекёй
26
Tahtakale Mahallesi
21
Картал
21
Стамбул
20
Ускюдар
16
Бейликдюзю
15
Кагытхане
14
Шишли
14
Ayazaga Mahallesi
11
Bahcelievler Mahallesi
10
Авджылар
10
Башакшехир
10
Кючюкчекмедже
10
Maslak Mahallesi
9
Умрание
8
Эюпсултан
7
Asmali Mescit Mahallesi
6
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203 объекта найдено
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Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
1 Этаж
€ 152,700
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
90 м²
2/2 Этаж
€ 241,900
Просторная квартира 1+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
114 м²
5/5 Этаж
€ 320,900
Просторная квартира 2+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
78 м²
3/3 Этаж
€ 562,100
Шикарные апартаменты 1+1 в ŞişliРайон: Стамбул, Шишли Лучшее местоположение, изумительный ви…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
117 м²
5/5 Этаж
€ 936,800
Прекрасные апартаменты 2+1 в ŞişliРайон: Стамбул, ШишлиЛучшее местоположение, изумительный в…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
192 м²
7/7 Этаж
€ 1,873,500
Замечательные апартаменты 3+1 в ŞişliРайон: Стамбул, ШишлиЛучшее местоположение, изумительны…
Квартира 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат
226 м²
10/10 Этаж
€ 2,325,900
Роскошные апартаменты 5+1 в ŞişliРайон: Стамбул, ШишлиЛучшее местоположение, изумительный ви…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
114 м²
5/5 Этаж
€ 270,000
Прекрасные апартаменты 2+1 в GaziosmanpaşaРайон: Стамбул, ГазиосманпашаРазвитая внешняя инфр…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
139 м²
10/10 Этаж
€ 335,000
Шикарные апартаменты 3+1 в GaziosmanpaşaРайон: Стамбул, ГазиосманпашаРазвитая внешняя инфрас…
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 502,000
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса общей площадью 224 тыс. м2, состоящего …
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат
137 м²
2/2 Этаж
€ 316,000
Просторная квартира 2+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 4 комнаты
Эсеньюрт, Турция
4 Количество комнат
146 м²
3/3 Этаж
€ 385,100
Просторная квартира 3+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
105 м²
2/2 Этаж
€ 183,700
Квартира 2+1 для инвестиций в будущее в строящемся жилом комплексе рядом с Мраморным морем в…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
115 м²
3/3 Этаж
€ 198,000
Квартира 3+1 для инвестиций в будущее в строящемся жилом комплексе рядом с Мраморным морем в…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
127 м²
5/5 Этаж
€ 266,600
Квартира 2+1 в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в Стамбуле…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
40 м²
2/2 Этаж
€ 177,800
Квартира 1+1 в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в Стамбуле…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
78 м²
5/5 Этаж
€ 255,200
Новая квартира 1+1 в идеальном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, КарталКрупнейший проект р…
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
3 Количество комнат
104 м²
3/3 Этаж
€ 262,300
Просторные апартаменты 2+1 в новом жилом комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район:…
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
4 Количество комнат
141 м²
3/3 Этаж
€ 346,600
Шикарная квартира 3+1 в экологичном комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
52 м²
3/3 Этаж
€ 66,700
Уютная квартира 1+1 в экологичном комплексе в Esenyurt. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
90 м²
3/3 Этаж
€ 130,900
Просторная квартира 2+1 в современном комплексе в Esenyurt. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: …
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
157 м²
1/1 Этаж
€ 629,500
Просторная квартира 3+1 в современном Maltepe. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамбул, Малт…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
80 м²
1/1 Этаж
€ 313,000
Уютные и комфортные апартаменты 1+1 в сердце СтамбулаРайон: Стамбул, ШишлиЭтот проект, распо…
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат
93 м²
6/6 Этаж
€ 524,500
Прекрасные апартаменты 2+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпл…
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат
157 м²
6/6 Этаж
€ 746,700
Шикарные апартаменты 3+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплек…
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат
216 м²
6/6 Этаж
€ 895,900
Роскошные апартаменты 4+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпле…
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат
68 м²
6/6 Этаж
€ 277,100
Очаровательные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплекс был пост…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
114 м²
3/3 Этаж
€ 175,200
Роскошная квартира 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЕсенйуртЭсеньюрт с его горизонтальной струк…
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
177 м²
3/3 Этаж
€ 303,500
Современная квартира 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЕсенйуртЭсеньюрт с его горизонтальной стр…
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
160 м²
3/3 Этаж
€ 572,300
Просторная квартира 4+1 в элитном комплексеРайон: Стамбул, Картал, Якаджык ЕниНовый проект р…
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