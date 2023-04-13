Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Мраморноморский регион
  4. Квартиры

Купить квартиру с бассейном в Стамбул, Турция

Эсеньюрт
42
Кадыкёй
31
Чекмекёй
26
Tahtakale Mahallesi
21
Картал
21
Стамбул
20
Ускюдар
16
Бейликдюзю
15
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
203 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 1 Этаж
€ 152,700
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
Квартира 2 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 90 м² 2/2 Этаж
€ 241,900
Просторная квартира 1+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 114 м² 5/5 Этаж
€ 320,900
Просторная квартира 2+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 2 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 78 м² 3/3 Этаж
€ 562,100
Шикарные апартаменты 1+1 в ŞişliРайон: Стамбул, Шишли Лучшее местоположение, изумительный ви…
Квартира 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 117 м² 5/5 Этаж
€ 936,800
Прекрасные апартаменты 2+1 в ŞişliРайон: Стамбул, ШишлиЛучшее местоположение, изумительный в…
Квартира 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 192 м² 7/7 Этаж
€ 1,873,500
Замечательные апартаменты 3+1 в ŞişliРайон: Стамбул, ШишлиЛучшее местоположение, изумительны…
Квартира 6 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 6 комнат
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 226 м² 10/10 Этаж
€ 2,325,900
Роскошные апартаменты 5+1 в ŞişliРайон: Стамбул, ШишлиЛучшее местоположение, изумительный ви…
Квартира 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 114 м² 5/5 Этаж
€ 270,000
Прекрасные апартаменты 2+1 в GaziosmanpaşaРайон: Стамбул, ГазиосманпашаРазвитая внешняя инфр…
Квартира 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 139 м² 10/10 Этаж
€ 335,000
Шикарные апартаменты 3+1 в GaziosmanpaşaРайон: Стамбул, ГазиосманпашаРазвитая внешняя инфрас…
Квартира 4 комнатыв Ускюдар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ускюдар, Турция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 502,000
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса общей площадью 224 тыс. м2, состоящего …
Квартира 3 комнатыв Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 137 м² 2/2 Этаж
€ 316,000
Просторная квартира 2+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 4 комнатыв Эсеньюрт, Турция
Квартира 4 комнаты
Эсеньюрт, Турция
4 Количество комнат 146 м² 3/3 Этаж
€ 385,100
Просторная квартира 3+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
Квартира 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 105 м² 2/2 Этаж
€ 183,700
Квартира 2+1 для инвестиций в будущее в строящемся жилом комплексе рядом с Мраморным морем в…
Квартира 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 115 м² 3/3 Этаж
€ 198,000
Квартира 3+1 для инвестиций в будущее в строящемся жилом комплексе рядом с Мраморным морем в…
Квартира 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 127 м² 5/5 Этаж
€ 266,600
Квартира 2+1 в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в Стамбуле…
Квартира 2 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 40 м² 2/2 Этаж
€ 177,800
Квартира 1+1 в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в Стамбуле…
Квартира 2 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 78 м² 5/5 Этаж
€ 255,200
Новая квартира 1+1 в идеальном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, КарталКрупнейший проект р…
Квартира 3 комнатыв Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
3 Количество комнат 104 м² 3/3 Этаж
€ 262,300
Просторные апартаменты 2+1 в новом жилом комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район:…
Квартира 4 комнатыв Картал, Турция
Квартира 4 комнаты
Картал, Турция
4 Количество комнат 141 м² 3/3 Этаж
€ 346,600
Шикарная квартира 3+1 в экологичном комплексе в Kartal. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
Квартира 2 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 52 м² 3/3 Этаж
€ 66,700
Уютная квартира 1+1 в экологичном комплексе в Esenyurt. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стам…
Квартира 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 90 м² 3/3 Этаж
€ 130,900
Просторная квартира 2+1 в современном комплексе в Esenyurt. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: …
Квартира 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 157 м² 1/1 Этаж
€ 629,500
Просторная квартира 3+1 в современном Maltepe. Подходит для ГРАЖДАНСТВА!Район: Стамбул, Малт…
Квартира 2 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 313,000
Уютные и комфортные апартаменты 1+1 в сердце СтамбулаРайон: Стамбул, ШишлиЭтот проект, распо…
Квартира 3 комнатыв Кадыкёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Кадыкёй, Турция
3 Количество комнат 93 м² 6/6 Этаж
€ 524,500
Прекрасные апартаменты 2+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпл…
Квартира 4 комнатыв Кадыкёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Кадыкёй, Турция
4 Количество комнат 157 м² 6/6 Этаж
€ 746,700
Шикарные апартаменты 3+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплек…
Квартира 5 комнатв Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
5 Количество комнат 216 м² 6/6 Этаж
€ 895,900
Роскошные апартаменты 4+1 в Стамбуле с видом на мореРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомпле…
Квартира 2 комнатыв Кадыкёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат 68 м² 6/6 Этаж
€ 277,100
Очаровательные апартаменты 1+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, ФикиртепеКомплекс был пост…
Квартира 3 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 114 м² 3/3 Этаж
€ 175,200
Роскошная квартира 2+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЕсенйуртЭсеньюрт с его горизонтальной струк…
Квартира 4 комнатыв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 177 м² 3/3 Этаж
€ 303,500
Современная квартира 3+1 в СтамбулеРайон: Стамбул, ЕсенйуртЭсеньюрт с его горизонтальной стр…
Квартира 5 комнатв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 комнат
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 160 м² 3/3 Этаж
€ 572,300
Просторная квартира 4+1 в элитном комплексеРайон: Стамбул, Картал, Якаджык ЕниНовый проект р…

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти