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Турция
Мраморноморский регион
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в Стамбул, Турция
Piri Pasa Mahallesi
5
Evliya Celebi Mahallesi
4
Harbiye Mahallesi
4
Гюнгёрен
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Пендик
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171 объект найдено
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Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
4/4 Этаж
€ 642,000
Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собственной полной инфр…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
270 м²
Количество этажей 6
€ 920,799
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
95 м²
Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
2/4 Этаж
€ 218,233
Описание объекта Проект расположен в районе Гурпинар на европейской стороне Бейликдюзю…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
113 м²
Количество этажей 12
€ 367,525
Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турци…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
90 м²
Количество этажей 7
€ 382,450
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат
109 м²
Количество этажей 33
€ 306,156
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
Квартира 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат
590 м²
Количество этажей 3
€ 3,084,031
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция Предлагают…
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
81 м²
Количество этажей 29
€ 242,154
Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры с большими бал…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 40
€ 984,942
Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула,…
Квартира 2 спальни
Аташехир, Турция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
258 м²
17/44 Этаж
€ 1,072,000
Представленный вариант - 2-комнатная квартира на 17 этаже. Окно от пола до потолка, прекрасн…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
179 м²
Количество этажей 30
€ 636,700
Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станц…
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат
133 м²
Количество этажей 32
€ 299,624
Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пр…
Квартира 2 спальни
Maslak Mahallesi, Турция
3 Количество комнат
147 м²
Количество этажей 41
€ 1,585,143
Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и вертолетной площадкой, Стамбул, Турция Предла…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
132 м²
Количество этажей 12
€ 509,941
Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, в центре Стамбула, Тур…
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
99 м²
Количество этажей 15
€ 431,000
Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, Стамбул, Турция Предлагаются просторные апар…
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат
52 м²
Количество этажей 14
€ 317,609
Новая охраняемая резиденция с бассейном рядом с побережьем и станцией метро, Стамбул, Турция…
Квартира 2 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
90 м²
2/2 Этаж
€ 241,900
Просторная квартира 1+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
114 м²
5/5 Этаж
€ 320,900
Просторная квартира 2+1 в элитном новом высотном комплексе для инвестиций в будущее в Стамбу…
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
91 м²
Количество этажей 7
€ 482,219
Квартиры с живописным видом в резиденции с ресторанами и кинотеатром, в центре Стамбула, Тур…
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат
179 м²
Количество этажей 15
€ 1,094,643
Новая резиденция с бассейном и видом на море рядом с побережьем, Стамбул, Турция Предлагают…
Квартира 4 спальни
Картал, Турция
5 Количество комнат
274 м²
Количество этажей 24
€ 872,658
Новая резиденция с бассейнами и панорамными видами рядом с побережьем, Стамбул, Турция Пред…
Квартира 1 спальня
Гюнгёрен, Турция
2 Количество комнат
161 м²
Количество этажей 8
€ 399,553
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
235 м²
Количество этажей 7
€ 394,961
Апартаменты с террасами в резиденции с бассейнами, в престижном районе, Стамбул, Турция Пре…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
190 м²
Количество этажей 13
€ 353,676
Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция …
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат
104 м²
Количество этажей 9
€ 236,112
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция Предла…
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат
223 м²
Количество этажей 44
€ 1,974,000
Апартаменты в новом жилом комплексе всего в 1 км от моря, район Кадыкёй, Стамбул, Турция Но…
Квартира 2 спальни
Кадыкёй, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
132 м²
10/25 Этаж
€ 500,000
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
Квартира 3 спальни
Картал, Турция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
1/22 Этаж
€ 218,233
Новый проект расположен в районе Картал - Стамбул, на участке 5800м2, с видом на море , горо…
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