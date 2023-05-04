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Жильё в Iskele Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 5 спален с Покупка недвижимости в Iskele, Турция
Квартира 5 спален с Покупка недвижимости
Iskele, Турция
7 Количество комнат 2 ванных комнат 450 м²
€ 1,000,481
Процесс продажи особняков Laila 2, ставших символом İzmir G & uuml; zelbah & ccedil; e, нача…

Параметры недвижимости в Iskele Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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