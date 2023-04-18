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Купить квартиру в Ыгдыр, Турция

Ыгдыр
7
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7 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
€ 210,000
Начало строительства – декабрь 2022 Окончание строительства – декабрь 2024 128…
Квартира 1 спальняв Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
2 Количество комнат 53 м² 1/3 Этаж
€ 150,000
Строительсво нового комплекса  в Алании, в районе Оба. Paйoн Oбa и oднoимeнный пляж нa…
Квартира 1 спальняв Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
2 Количество комнат 63 м² 1/3 Этаж
€ 81,000
С ноября 2019 года. В районе Оба в Алании начинается строительство элегантного комплекса, со…
Квартира 1 спальняв Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 109,000
Оба - это хорошо известная зеленая часть Алании, по сравнению с другими частями Аланьи, там …
Квартира 1 спальняв Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/3 Этаж
€ 106,000
Мы предлагаем искренний и простой проект, который облегчит ваши потребности, где Вы будете с…
Квартира 1 спальняв Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/4 Этаж
€ 115,000
Рады представить вам новый проект в зелёном районе Оба. Преимуществом жизни в этом районе ст…
Квартира 1 спальняв Obakoey, Турция
Квартира 1 спальня
Obakoey, Турция
2 Количество комнат 50 м² 1/4 Этаж
€ 90,000
Представляем Вашему вниманию новый строящийся шикарный объект! Проект - уникальный выбор дл…

Параметры недвижимости в Ыгдыр, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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