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Купить дом с видом на горы в Турции

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758 объектов найдено
Замок 9 спаленв Kadriye, Турция
Замок 9 спален
Kadriye, Турция
10 Количество комнат 9 ванных комнат 1 088 м² Количество этажей 2
€ 1,250,000
Дворец Аладдин, в десяти минутах ходьбы от земля легенд ( подходит для получения гражданств…
Вилла 7 спаленв Аланья, Турция
Вилла 7 спален
Аланья, Турция
8 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 1,550,000
Вилла 7+2 7 спальных комнат  2 гостиные   вилла 700 м2 площадь 1180 м2&…
Вилла 4 спальнив Bitez, Турция
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
 
Вилла 4 спальнив Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 500,000
4-х комнатная комната 1 гостиная 300 кв.м. ВИЛЛА ЗОНА ЗОНЫ 320 кв. 2 ВАННАЯ КОМНАТА – …
Вилла 5 спаленв Аланья, Турция
Вилла 5 спален
Аланья, Турция
6 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 1,250,000
Вилла 5+1 Площадь виллы (м2): 350  Площадь земли (м2): 500  5 спален 1 гостина…
Вилла 3 спальнив Аланья, Турция
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 400,000
• 3 СПАЛЬНИЕ КОМНАТЫ • 1 ГОСТИНАЯ • ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВИЛЛЫ 220 кв.м. • О…
Вилла 3 спальнив Аланья, Турция
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 750,000
Вилла 3+1 3 спальни 1 гостиная  Площадь виллы (м2): 260 Площадь виллы (м2): …
Виллав Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
434 м²
€ 1,500,000
5-местный номер 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 434 кв.м. 470 кв.м. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПЛОЩАДЬ 5 ВАННАЯ КОМНАТА …
Вилла 5 спаленв Аланья, Турция
Вилла 5 спален
Аланья, Турция
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,900,000
Вилла 5+1 5 спален 2 гостиных  Площадь виллы (м2): 680  Площадь земли (…
Вилла 6 спаленв Аланья, Турция
Вилла 6 спален
Аланья, Турция
7 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,750,000
• 6 спален • 1 гостиная • Вилла площадью 390 кв.м. • 500 кв.м з…
Вилла 3 спальнив Аланья, Турция
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 800,000
Общая площадь участка: 5215 м2 Всего: 16 Типичных вилл + 2 VIP-виллы Размеры виллы: Типичные…
Вилла 7 спаленв Аланья, Турция
Вилла 7 спален
Аланья, Турция
8 Количество комнат 6 ванных комнат
€ 1,950,000
Вилла 7+2 Площадь виллы (м2): 556  Площадь земли (м2): 800  3 этажа …
Вилла 3 спальнив Аланья, Турция
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,050,000
3+2 3 этажа 1 гостевая комната 3 ванные с туалетами Меблированная Площадь земли…
Бунгало 3 спальнив Эгейский регион, Турция
Бунгало 3 спальни
Эгейский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 229,014
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…
Дом 4 спальнив Эгейский регион, Турция
Дом 4 спальни
Эгейский регион, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 340 м² Количество этажей 2
€ 439,707
Вилла Парадайс 7 идеально подходит для семьи с детьми или инвестиционный проект, Люкс Модерн…
Вилла 4 спальнив Karaabduelbaki, Турция
Вилла 4 спальни
Karaabduelbaki, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 411 м² Количество этажей 2
€ 965,651
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной…
Вилла 4 спальнив Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 725,000
4 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 300 кв.м.  ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 1320 кв.м.&nbs…
Вилла 3 спальнив Аланья, Турция
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 000 м²
€ 2,950,000
3 спальни 2 гостиной  1 офис Площадь виллы (м2): 500  Площадь земли (м2…
Вилла 3 спальнив Аланья, Турция
Вилла 3 спальни
Аланья, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,600,000
4-МЕСТНАЯ КОМНАТА 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 390 кв.м. 1.614 кв.м ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 4 ВАННАЯ КОМНАТА-т…
Вилла 4 комнатыв Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
4 Количество комнат 150 м² 2/2 Этаж
€ 194,500
Вилла от собственника Планировка виллы и удобства Компания «Zera Homes» предлага…
Вилла 5 комнатв Каракокали, Турция
Вилла 5 комнат
Каракокали, Турция
5 Количество комнат 280 м² 2/2 Этаж
€ 376,500
Вилла с возможностью получить ВНЖ Планировка виллы и удобства Вашему вниманию компания …
Вилла 3 спальнив Gazipasa, Турция
Вилла 3 спальни
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 600,000
3 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ТРИПЛЕКС ВИЛЛА 350 кв.м. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 1.000 кв.м. …
Вилла 5 спаленв Каргыджак, Турция
Вилла 5 спален
Каргыджак, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 1,500,000
ЗЕМЛЯ: 610 м2 Вилла: Общая 593 м2 Нетто 492 м2 ﻿﻿Система «Умный дом» ﻿﻿4 …
Вилла 4 спальнив Каргыджак, Турция
Вилла 4 спальни
Каргыджак, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 825,000
Наши виллы с самым захватывающим видом на Аланию начали строиться рядом с первым проектом по…
Вилла 4 спальнив Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 412,500
КАРГЫДЖАК       ОТДЕЛЬНАЯ ВИЛЛА       4 СПАЛЬНИ &…
Вилла 4 спальнив Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 310,000
КАРГИДЖАК СЛАВА ВИЛЛА ☑4+1 двуспальная вилла ☑210 м2 ☑ Возраст здания 5 ☑2 км до моря …
Вилла 4 спальнив Алания, Турция
Вилла 4 спальни
Алания, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 310 м² Количество этажей 2
€ 523,000
Вилла 4+1 в Конаклы Представляем Вашему вниманию пятикомнатную виллу 4+1 в уютн…
Вилла 3 спальнив Авсаллар, Турция
Вилла 3 спальни
Авсаллар, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м² Количество этажей 3
€ 285,000
Вилла 3+1 в Авсалларе Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в ую…
Вилла 2 спальнив Махмутлар центр, Турция
Вилла 2 спальни
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 137,500
Вилла 2+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 2+1 в у…
Вилла 5 спаленв Махмутлар центр, Турция
Вилла 5 спален
Махмутлар центр, Турция
6 Количество комнат 5 ванных комнат 400 м² Количество этажей 3
€ 407,000
Вилла 5+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную виллу 5+1 в уютн…

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Cankaya
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Параметры недвижимости в Турции

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