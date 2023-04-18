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Купить квартиру с видом на море в Harbiye Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Harbiye Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 184 м² Количество этажей 6
€ 1,304,561
Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией мет…
Квартира 2 спальнив Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Harbiye Mahallesi, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м²
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Harbiye Mahallesi, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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