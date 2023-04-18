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Купить квартиру с видом на горы в Harbiye Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Harbiye Mahallesi, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м²
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Harbiye Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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