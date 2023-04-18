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Купить недвижимость в Хаккяри, Турция

Semdinli
4
4 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Alan, Турция
Квартира 1 спальня
Alan, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 201,379
Проект Vema Tuzla, реализованный в Тузле, одном из самых популярных районов Стамбула с быстр…
Квартира 2 спальнив Alan, Турция
Квартира 2 спальни
Alan, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м² Количество этажей 1
€ 4,100,817
Проект Vema Tuzla, реализованный в Тузле, одном из самых популярных районов Стамбула с быстр…
Квартира 2 спальнив Alan, Турция
Квартира 2 спальни
Alan, Турция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² Количество этажей 1
€ 233,417
Проект Vema Tuzla, реализованный в Тузле, одном из самых популярных районов Стамбула с быстр…
Квартира 1 спальняв Alan, Турция
Квартира 1 спальня
Alan, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 205,956
Проект Vema Tuzla, реализованный в Тузле, одном из самых популярных районов Стамбула с быстр…

Параметры недвижимости в Хаккяри, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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