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Купить квартиру в Haci Kasim Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальнив Haci Kasim Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Haci Kasim Mahallesi, Турция
5 Количество комнат 231 м² Количество этажей 3
€ 1,056,482
Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция Предлагаются прос…

Параметры недвижимости в Haci Kasim Mahallesi, Турция

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