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Квартиры возле озера в Гюнгёрен, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 спальня
Гюнгёрен, Турция
2 Количество комнат 161 м² Количество этажей 8
€ 399,553
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
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