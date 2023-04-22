Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство Гюнгёрен, Турция 2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²

€ 279,367

G Wanda Vista Istanbul приветствует вас как одну из новых достопримечательностей этого велик…