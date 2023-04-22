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Жильё в Гюнгёрен, Турция

4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 спальня
Гюнгёрен, Турция
2 Количество комнат 161 м² Количество этажей 8
€ 399,553
Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, …
Квартира 3 спальни в Гюнгёрен, Турция
Квартира 3 спальни
Гюнгёрен, Турция
4 Количество комнат 140 м² Количество этажей 12
€ 746,000
Новая резиденция с зеленой зоной и бассейнами в престижном районе, рядом с центром города, С…
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Гюнгёрен, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 187,125
ИСТИННЫЙ & ltquo; ОБСЛУЖИВАННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ & rdquo; EXPERIENCEG Tower обеспечивает жизнь в к…
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство в Гюнгёрен, Турция
Квартира 1 спальня с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Гюнгёрен, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 279,367
G Wanda Vista Istanbul приветствует вас как одну из новых достопримечательностей этого велик…
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