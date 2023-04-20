ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
1375
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Guendogmus
Купить недвижимость в Guendogmus, Турция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира
Каракокали, Турция
€ 124,690
Prime Garden Residence – уютный комплекс в окружении садов в самом развитом районе ОбаКомпле…
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат
120 м²
4/4 Этаж
€ 249,803
Новый дуплекс 2+1 в Kadıpaşa с американской кухней и 3 ванными комнатамиРайон: Анталья, Алан…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
58 м²
3/3 Этаж
€ 205,436
Предлагаются ко вниманию квартиры планировками 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 в…
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
1 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
Цена по запросу
This apartment for sale is located in heart of Izmir’s Cesme. The region is a combination of…
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
4 Количество комнат
142 м²
1/2 Этаж
€ 409,252
Вилла 3+1 с потрясающим видом в BEKTAŞРайон: Анталья, Аланья, БекташРасстояние до моря: 5000…
Квартира 1 спальня
Стамбул, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 262,057
Get ready to experience the fascinating silhouette of Istanbul in every detail of your life!…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
85 м²
1/5 Этаж
€ 96,705
Апартаменты от собственника для жизни и сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жило…
Квартира 4 комнаты
Каракокали, Турция
4 Количество комнат
100 м²
5/5 Этаж
€ 209,444
Апартаменты с возможностью получить ВНЖПланировка и удобства комплекса Компания "Zera Homes"…
Квартира 3 комнаты
Махмутлар центр, Турция
3 Количество комнат
100 м²
8/12 Этаж
€ 178,378
Апартаменты для жизни или сдачи в аренду Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Ко…
Квартира
Bahcelievler Mahallesi, Турция
142 м²
€ 551,169
Lace Serene, воплотившая в жизнь концепцию жизни среди зелени на берегу воды, предлагает жиз…
Квартира 2 комнаты
Махмутлар центр, Турция
2 Количество комнат
54 м²
5/5 Этаж
€ 115,963
Прекрасная квартира 1+1 в МахмутлареРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 130…
Квартира 2 комнаты
Каракокали, Турция
2 Количество комнат
68 м²
2/2 Этаж
€ 104,173
Просторная квартира 1+1 с американской кухней в новом доме в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаП…
Параметры недвижимости в Guendogmus, Турция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты