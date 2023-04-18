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Купить недвижимость с видом на горы в Guemuessuyu Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
Цена по запросу
Taksim, one of the most popular districts of Istanbul, is hosting a new housing project. The…

Параметры недвижимости в Guemuessuyu Mahallesi, Турция

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