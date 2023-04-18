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Купить недвижимость в Guemuessuyu Mahallesi, Турция

5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 87 м² Количество этажей 6
€ 572,000
Резиденция с фитнес-центром в престижном районе, в центре Стамбула, Турция Предлагаются кра…
Квартира 1 спальняв Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
Цена по запросу
Taksim, one of the most popular districts of Istanbul, is hosting a new housing project. The…
Квартирав Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
€ 182,097
Почему это свойство؟ Проект расположен в знаменитом районе Сисли, в центре европейского Ста…
Квартирав Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
€ 370,222
Почему это свойство؟ Смесь современной архитектуры и присущего ей чувства истории, недалеко…
Квартирав Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Квартира
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
€ 603,506
Почему это свойство؟ Жилой проект, характеризующийся уникальными археологическими архитекту…

Параметры недвижимости в Guemuessuyu Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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