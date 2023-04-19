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Купить квартиру с видом на горы в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м² Количество этажей 4
€ 627,022
ЧУВСТВУЙТЕ КАЧЕСТВО, ПОРОДИТЕ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЛГРАДНЫХ ЛЕСОВ, ЖИВУ В НИЗКОЙ МАГАЗИОННОЙ АРХИ…

Параметры недвижимости в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

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с видом на озеро
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