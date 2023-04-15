Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Gazipasa

Купить недвижимость с бассейном в Gazipasa, Турция

Gazipasa
122
86 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/6 Этаж
€ 135,000
Апартаменты с видом на горы Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/9 Этаж
€ 135,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/9 Этаж
€ 135,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 99,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 120 м² 4/4 Этаж
€ 141,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 123,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 56 м² 8/9 Этаж
€ 170,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 56 м² 1/9 Этаж
€ 146,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 99,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 60 м² 1/5 Этаж
€ 132,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 189 м² 8/8 Этаж
€ 308,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 55 м² 6/6 Этаж
€ 90,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 47 м² 7/7 Этаж
€ 147,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 57 м² 7/7 Этаж
€ 120,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 53 м² 7/7 Этаж
€ 109,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 50 м² 1/6 Этаж
€ 115,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 49 м² 7/7 Этаж
€ 138,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 119,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 56 м² 2/9 Этаж
€ 153,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 80 м² 1/4 Этаж
€ 129,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 38 м² 4/4 Этаж
€ 112,500
Квартиры на этапе строительства Планировка квартир и удобства в жилом комплексе Предлагаются…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 45 м² 4/4 Этаж
€ 118,750
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 57 м² 6/6 Этаж
€ 168,750
Квартиры на этапе строительства Планировка квартир и удобства в жилом комплексе Предлагаются…
Вилла 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Вилла 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 350 м² 3/3 Этаж
€ 620,000
Вилла от собственника с возможностью получить ВНЖ Предлагается Вашему вниманию вилла в район…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 51 м² 8/8 Этаж
€ 116,630
Квартиры на этапе строительства Планировка квартир и удобства в жилом комплексе Предлагаются…
Дуплекс 6 комнатв Gazipasa, Турция
Дуплекс 6 комнат
Gazipasa, Турция
6 Количество комнат 175 м² 10/10 Этаж
€ 390,000
Комфортабельный дуплекс 4+2 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 20…
Дуплекс 7 комнатв Gazipasa, Турция
Дуплекс 7 комнат
Gazipasa, Турция
7 Количество комнат 310 м² 9/10 Этаж
€ 550,000
Комфортный и роскошный дуплекс 5+2 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до м…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 60 м² 1/1 Этаж
€ 121,000
Отличные апартаменты 1+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000С…
Дуплекс 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 100 м² 10/10 Этаж
€ 230,000
Прекрасный дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Со…
Дуплекс 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 115 м² 10/10 Этаж
€ 265,000
Шикарный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Совре…

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти