ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
889
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Gazipasa
Купить недвижимость с бассейном в Gazipasa, Турция
Gazipasa
122
Очистить
86 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/6 Этаж
€ 135,000
Апартаменты с видом на горы Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/9 Этаж
€ 135,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
55 м²
2/9 Этаж
€ 135,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
45 м²
1/5 Этаж
€ 99,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
120 м²
4/4 Этаж
€ 141,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
58 м²
3/5 Этаж
€ 123,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
56 м²
8/9 Этаж
€ 170,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
56 м²
1/9 Этаж
€ 146,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 99,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
60 м²
1/5 Этаж
€ 132,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
189 м²
8/8 Этаж
€ 308,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
55 м²
6/6 Этаж
€ 90,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
47 м²
7/7 Этаж
€ 147,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
57 м²
7/7 Этаж
€ 120,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
53 м²
7/7 Этаж
€ 109,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
50 м²
1/6 Этаж
€ 115,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
49 м²
7/7 Этаж
€ 138,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 119,000
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
56 м²
2/9 Этаж
€ 153,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
80 м²
1/4 Этаж
€ 129,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
38 м²
4/4 Этаж
€ 112,500
Квартиры на этапе строительства Планировка квартир и удобства в жилом комплексе Предлагаются…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
45 м²
4/4 Этаж
€ 118,750
Квартиры на этапе строительства с возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства в …
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
57 м²
6/6 Этаж
€ 168,750
Квартиры на этапе строительства Планировка квартир и удобства в жилом комплексе Предлагаются…
Вилла 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
350 м²
3/3 Этаж
€ 620,000
Вилла от собственника с возможностью получить ВНЖ Предлагается Вашему вниманию вилла в район…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
51 м²
8/8 Этаж
€ 116,630
Квартиры на этапе строительства Планировка квартир и удобства в жилом комплексе Предлагаются…
Дуплекс 6 комнат
Gazipasa, Турция
6 Количество комнат
175 м²
10/10 Этаж
€ 390,000
Комфортабельный дуплекс 4+2 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 20…
Дуплекс 7 комнат
Gazipasa, Турция
7 Количество комнат
310 м²
9/10 Этаж
€ 550,000
Комфортный и роскошный дуплекс 5+2 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до м…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
60 м²
1/1 Этаж
€ 121,000
Отличные апартаменты 1+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000С…
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
100 м²
10/10 Этаж
€ 230,000
Прекрасный дуплекс 2+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Со…
Дуплекс 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
115 м²
10/10 Этаж
€ 265,000
Шикарный дуплекс 3+1 в GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние до моря: 2000Совре…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты