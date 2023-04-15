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Купить недвижимость с видом на море в Gazipasa, Турция

Gazipasa
122
19 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 56 м² 8/9 Этаж
€ 170,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Вилла 3 спальнив Gazipasa, Турция
Вилла 3 спальни
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 600,000
3 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ТРИПЛЕКС ВИЛЛА 350 кв.м. ПЛОЩАДЬ ЗЕМЛИ 1.000 кв.м. …
Квартира 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 189 м² 8/8 Этаж
€ 308,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 50 м² 3/4 Этаж
€ 103,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Вилла 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Вилла 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 350 м² 3/3 Этаж
€ 620,000
Вилла от собственника с возможностью получить ВНЖ Предлагается Вашему вниманию вилла в район…
Квартира 2 комнатыв Beyobasi, Турция
Квартира 2 комнаты
Beyobasi, Турция
2 Количество комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 95,000
Прекрасная квартира 1+1 в шикарном комплексе с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, Газипаша…
Квартира 3 комнатыв Beyobasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Beyobasi, Турция
3 Количество комнат 93 м² 4/4 Этаж
€ 140,000
Идеальный дуплекс 2+1 в уютной новостройке с шикарным местоположениемРайон: Анталья, Аланья,…
Квартира 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 145 м² 3/3 Этаж
€ 137,500
Огромные апартаменты 3+1 в Gazipaşa недалеко от моряРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстоян…
Квартира 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 145 м² 3/3 Этаж
€ 137,500
Огромные апартаменты 3+1 в Gazipaşa недалеко от моряРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстоян…
Квартира 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 145 м² 3/3 Этаж
€ 137,500
Огромные апартаменты 3+1 в Gazipaşa недалеко от моряРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстоян…
Квартира 2 комнатыв Sahinler, Турция
Квартира 2 комнаты
Sahinler, Турция
2 Количество комнат 60 м² 1/1 Этаж
€ 73,700
Новые прекрасные квартиры в популярном районе Махмутлар Район: Анталья, Аланья, МахмутларРас…
Дуплекс 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 150 м² 9/9 Этаж
€ 250,000
Комплекс Города Рая Продажа 2+1 ДублексРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаДля Вас предоставляет…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 56 м² 1/1 Этаж
€ 93,000
Комплекс Города Рай Продажа 1+1 КвартираРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаДля Вас предоставляе…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 101 м² 1/1 Этаж
€ 150,000
Комплекс города Рай Продажа 2+1 КвартираРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаДля Вас предоставляе…
Вилла 5 комнатв Hasdere, Турция
Вилла 5 комнат
Hasdere, Турция
5 Количество комнат 645 м² 2/2 Этаж
€ 907,500
Вилла от собственника с возможностью получить ВНЖ Предлагается Вашему вниманию вилла в район…
Квартира 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 230 м² 7/7 Этаж
€ 280,500
Апартаменты с видом на море и горы. Возможность получить ВНЖ при покупке Планировка квартир …
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 145 м² 7/7 Этаж
€ 198,000
Апартаменты с видом на море и возможностью получить ВНЖ  Планировка квартир и удобства …
Квартира 5 комнатв Gazipasa, Турция
Квартира 5 комнат
Gazipasa, Турция
5 Количество комнат 140 м² 2/2 Этаж
€ 187,000
Квартира в районе, открытом для получения ВНЖ Планировка квартиры и удобства Компания «…
Вилла 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Вилла 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 145 м² 2/2 Этаж
€ 334,900
Новая вилла. Возможность получить икамет Планировка виллы и удобства Предлагается ко мнимани…

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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