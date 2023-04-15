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Купить дуплекс с видом на море в Gazipasa, Турция

Gazipasa
18
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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 150 м² 9/9 Этаж
€ 250,000
Комплекс Города Рая Продажа 2+1 ДублексРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаДля Вас предоставляет…

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

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с бассейном
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