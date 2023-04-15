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Realting.com
Турция
Средиземноморский регион
Gazipasa
Квартиры
Купить квартиру с видом на море в Gazipasa, Турция
Gazipasa
101
Квартира
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14 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
56 м²
8/9 Этаж
€ 170,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
189 м²
8/8 Этаж
€ 308,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
50 м²
3/4 Этаж
€ 103,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 2 комнаты
Beyobasi, Турция
2 Количество комнат
55 м²
1/1 Этаж
€ 95,000
Прекрасная квартира 1+1 в шикарном комплексе с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, Газипаша…
Квартира 3 комнаты
Beyobasi, Турция
3 Количество комнат
93 м²
4/4 Этаж
€ 140,000
Идеальный дуплекс 2+1 в уютной новостройке с шикарным местоположениемРайон: Анталья, Аланья,…
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
145 м²
3/3 Этаж
€ 137,500
Огромные апартаменты 3+1 в Gazipaşa недалеко от моряРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстоян…
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
145 м²
3/3 Этаж
€ 137,500
Огромные апартаменты 3+1 в Gazipaşa недалеко от моряРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстоян…
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
145 м²
3/3 Этаж
€ 137,500
Огромные апартаменты 3+1 в Gazipaşa недалеко от моряРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстоян…
Квартира 2 комнаты
Sahinler, Турция
2 Количество комнат
60 м²
1/1 Этаж
€ 73,700
Новые прекрасные квартиры в популярном районе Махмутлар Район: Анталья, Аланья, МахмутларРас…
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат
56 м²
1/1 Этаж
€ 93,000
Комплекс Города Рай Продажа 1+1 КвартираРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаДля Вас предоставляе…
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
101 м²
1/1 Этаж
€ 150,000
Комплекс города Рай Продажа 2+1 КвартираРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаДля Вас предоставляе…
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат
230 м²
7/7 Этаж
€ 280,500
Апартаменты с видом на море и горы. Возможность получить ВНЖ при покупке Планировка квартир …
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат
145 м²
7/7 Этаж
€ 198,000
Апартаменты с видом на море и возможностью получить ВНЖ Планировка квартир и удобства …
Квартира 5 комнат
Gazipasa, Турция
5 Количество комнат
140 м²
2/2 Этаж
€ 187,000
Квартира в районе, открытом для получения ВНЖ Планировка квартиры и удобства Компания «…
Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция
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