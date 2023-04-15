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Купить квартиру с видом на горы в Gazipasa, Турция

Gazipasa
101
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22 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 55 м² 2/6 Этаж
€ 135,000
Апартаменты с видом на горы Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компания «…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 120 м² 4/4 Этаж
€ 141,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 2 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 56 м² 8/9 Этаж
€ 170,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 85 м² 2/5 Этаж
€ 110,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 189 м² 8/8 Этаж
€ 308,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 80 м² 1/4 Этаж
€ 129,500
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 110 м² 2/2 Этаж
€ 104,500
Новая квартира 2+1 в красивейшем районе GazipaşaРайон: Анталья, Аланья, ГазипашаРасстояние д…
Квартира 2 комнатыв Sahinler, Турция
Квартира 2 комнаты
Sahinler, Турция
2 Количество комнат 60 м² 1/1 Этаж
€ 73,700
Новые прекрасные квартиры в популярном районе Махмутлар Район: Анталья, Аланья, МахмутларРас…
Квартира 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 135 м² 5/6 Этаж
€ 236,500
Апартаменты с видом на горы. Икамет при покупке Планировка квартиры и удобства в жилом компл…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 65 м² 5/8 Этаж
€ 132,000
Новые апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом к…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 110 м² 2/5 Этаж
€ 154,000
"Zera Homes" предлагает новую квартиру планировкой 2+1, площадью 110 м2 в Газипаше. Ком…
Квартира 4 комнатыв Beyobasi, Турция
Квартира 4 комнаты
Beyobasi, Турция
4 Количество комнат 95 м² 2/4 Этаж
€ 132,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнатыв Beyobasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Beyobasi, Турция
3 Количество комнат 95 м² 4/4 Этаж
€ 126,500
Квартира с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе …
Квартира 3 комнатыв Beyobasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Beyobasi, Турция
3 Количество комнат 95 м² 4/4 Этаж
€ 148,500
Квартира с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе …
Квартира 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 230 м² 7/7 Этаж
€ 280,500
Апартаменты с видом на море и горы. Возможность получить ВНЖ при покупке Планировка квартир …
Квартира 3 комнатыв Beyobasi, Турция
Квартира 3 комнаты
Beyobasi, Турция
3 Количество комнат 95 м² 4/4 Этаж
€ 143,000
Апартаменты с возможностью получить ВНЖ  Планировка квартиры и удобства в жилом комплек…
Квартира 3 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 3 комнаты
Gazipasa, Турция
3 Количество комнат 145 м² 7/7 Этаж
€ 198,000
Апартаменты с видом на море и возможностью получить ВНЖ  Планировка квартир и удобства …
Квартира 4 комнатыв Gazipasa, Турция
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
4 Количество комнат 120 м² 4/4 Этаж
€ 188,000
Апартаменты с видом на горы. Возможность получить ВНЖ при покупке Планировка квартир и удобс…
Квартира 5 комнатв Gazipasa, Турция
Квартира 5 комнат
Gazipasa, Турция
5 Количество комнат 140 м² 2/2 Этаж
€ 187,000
Квартира в районе, открытом для получения ВНЖ Планировка квартиры и удобства Компания «…
Квартира 1 спальняв Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
Цена по запросу
Газипаша - это название рая, спрятанного между зеленью бычьих гор и бирюзовыми тонами Средиз…
Квартира 7 спаленв Gazipasa, Турция
Квартира 7 спален
Gazipasa, Турция
2 Количество комнат 3 ванных комнат 500 м²
Цена по запросу
Эксклюзивная готовая к продаже вилла в Анталии с щедрыми спальнями 7 и гостиными 2 площадью …
Квартира 1 спальняв Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня
Gazipasa, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
Цена по запросу
Много новых квартир на продажу в Анталии, обращая внимание инвесторов. Этот город был одним …

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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