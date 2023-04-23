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Жильё в Газиосманпаша, Турция

3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Газиосманпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Газиосманпаша, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 228,234
Недвижимость с современной семейной концепцией в Стамбуле Недвижимость состоит из элегант…
Квартира в Газиосманпаша, Турция
Квартира
Газиосманпаша, Турция
€ 120,103
Почему это свойство؟ Проект богат своим историческим наследием. Он расположен в Газиосманпа…
Квартира в Газиосманпаша, Турция
Квартира
Газиосманпаша, Турция
€ 40,043
Почему это свойство؟ Расположение проекта является отличительным в центре Газиосманпасы, та…
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