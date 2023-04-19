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Купить недвижимость с видом на море в Foca, Турция

Mustafa Kemal Atatuerk Mahallesi
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenifoca, Турция
2 Количество комнат 56 м² 2/2 Этаж
€ 234,200
Квартира 1+1 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до…
Дуплекс 4 комнатыв Yenifoca, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Yenifoca, Турция
4 Количество комнат 102 м² 1/2 Этаж
€ 341,900
Дуплекс 2+2 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до …
Квартира 2 комнатыв Yenifoca, Турция
Квартира 2 комнаты
Yenifoca, Турция
2 Количество комнат 49 м² 1/1 Этаж
€ 182,700
Квартира 1+1 в уютном комплексе со своим пляжем в ФочаРайон: Измир, Фоча, ФатихРасстояние до…

Параметры недвижимости в Foca, Турция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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