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Купить квартиру с бассейном в Finike, Турция

Finike
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Finike, Турция
Квартира 3 комнаты
Finike, Турция
3 Количество комнат 57 м² 2/2 Этаж
€ 154,100
Новая люксовая квартира 2+1 на берегу моря Район: Анталья, ФиникеПроект строится на первой л…
Квартира 3 комнатыв Finike, Турция
Квартира 3 комнаты
Finike, Турция
3 Количество комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 107,800
Отличная современная квартира 2+1 в шикарном комплексе на берегу моряРайон: Анталья, Финике,…
Квартира 2 спальнив Finike, Турция
Квартира 2 спальни
Finike, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
Цена по запросу
Переезжайте в одно из самых знаковых мест, где вы сможете исследовать потрясающие пляжи, гор…
Квартира 2 спальнив Finike, Турция
Квартира 2 спальни
Finike, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
Цена по запросу
Квартира на продажу в Финике изменит вашу жизнь!  Проект, который будет разработан очен…

Параметры недвижимости в Finike, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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