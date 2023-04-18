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Купить квартиру с видом на горы в Finike, Турция

Finike
2
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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Finike, Турция
Квартира 2 спальни
Finike, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
Цена по запросу
Переезжайте в одно из самых знаковых мест, где вы сможете исследовать потрясающие пляжи, гор…

Параметры недвижимости в Finike, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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