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Жильё с бассейном в Фетхие, Турция

2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 698 м²
Этаж 1/2
€ 3,040,000
Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 551 м²
Этаж 1/2
€ 2,225,000

Параметры недвижимости в Фетхие, Турция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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