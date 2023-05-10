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Квартиры с видом на горы в Фетхие, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
€ 180,000

Параметры недвижимости в Фетхие, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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