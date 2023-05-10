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Квартиры в Фетхие, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня
Фетхие, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 261,000
Квартира 1 спальня в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня
Фетхие, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 148,000
Квартира 4 спальни в Фетхие, Турция
Квартира 4 спальни
Фетхие, Турция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
€ 490,000
Квартира 1 спальня в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
€ 180,000

Параметры недвижимости в Фетхие, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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